В Украине снизится цена на сахар: сколько будет стоит килограмм

Причина дешевизны

Так, из-за хорошего урожая сахарной свеклы, популярный в Украине продукт прекратит дорожать и даже подешевеет.

Основной причиной падения цен является начало нового сезона сахароварения, отмечает Роман Сластен.

Сколько будет стоить килограмм сахара

Ожидается, что килограмм сахара будут стоить от 22 до 25 гривен за килограмм. Сейчас средняя стоимость продукта около 30 гривен.

"Цены на сахар, вполне возможно, в ближайшее время снизятся до 22-25 грн/кг, но в то же время ниже 20 грн/кг цена вряд ли будет по ряду других факторов — таких, как высокие цены на сахар на мировом рынке", — объяснил Сластен.

Напомним, что за последний год цены на сахар в Украине за год выросли более чем на 80%. Он стал почти в два раза дороже, чем в остальных странах Европы.