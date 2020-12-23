В Украине снова сменится погода: такого не было давно

Погода в Украине резко сменится с приходом нового атмосферного фронта с Запада и северо-запада Европы. 24 декабря в некоторых областях потеплеет до +10 градусов, а снег превратится в дождь, но на другой части страны вероятны морозы до -10.

Так, по прогнозу синоптика Наталки Диденко в Facebook, постепенное, но неотвратимое потепление, будет 24 декабря легко превращать сегодняшний снег в дождь. Завтра возможны также налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица.

Осадки, в основном в виде дождя ожидаются на Западе, Севере, Юге Украины, а также в западных районах центральной части. До восточных, по словам Диденко, осадки все еще не дойдут. Но в Харьковской области вероятен снег.

Температура воздуха в четверг самой низкой ожидается на Востоке: ночью до -4... -10 градусов, а днем будет -1... -4 мороза. В Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Запорожской областях в течение дня -2... +2 градуса. На остальной территории потеплеет до +1+6, на Юге +4+8, а на Западе все +5+10 днем.

Кроме того завтра из-за смены фронтов возможно усиление ветра, который может достигать штормовых значений.

В Киеве в четверг ночью и утром осадки ослабнут и прекратятся, а во второй половине завтрашнего дня снова вероятны осадки, в основном в виде дождя, а также порывистый ветер. Температура в течение дня +2+3 градуса.

25 декабря в восточной части следует ожидать осложнение погоды - снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, гололед.

"На Рождество западного обряда, 25-го декабря, основная масса осадков наконец-то доберется и до восточной части Украины, однако в большинстве областей будет преобладать хотя и теплая, но влажная погода", - добавила Диденко.

Синоптики Украинского гидрометцентра также поделились картами погоды, на которых показана температура и осадки во всех регионах Украины.

Погода в Украине 24-25 декабря (скрин: meteo.gov.ua)

Отметим, что в КГГА также предупредили о резкой смене погоды в Киеве. И действительно, днем, 23 декабря, в столице пошел снег.