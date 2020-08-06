В Украине сменится погода: синоптики прогнозируют похолодание и дожди

Погода в Украине сменится до конца недели с приходом похолодания, а часть страны накроют грозовые дожди. И хотя температура снизится несущественно, после жары в +30+35 это станет некоторым облегчением.

Синоптики Украинского гидрометцентра порадовали украинцев прогнозом с 7 по 9 августа. Градусник поползет вниз уже в субботу, 8 числа, а в некоторые области придут грозовые дожди.

Что касается завтрашнего дня, 7 августа, то высокие "градусы" накроют всю страну, а осадки маловероятны. Жарче всего на Юге, Востоке и в Центре (+31+35), в остальных регионах +28+31.

В Киеве завтра +29+31, осадки маловероятны. Скорость ветра от 5 до 10 метров.

Погода в Украине 7 августа (фото: meteo.gov.ua)

В субботу, 8 августа, ожидается снижение температуры по всей стране до +26+29 градусов. А на Юге и в Закарпатской области ожидается +29+32.

Грозы и дожди в субботу вероятны в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях.

В воскресенье, 9 августа, грозовой фронт накроет уже всю западную часть страны. Температура будет такой же, как в субботу.

Погода в Украине 8 и 9 августа (фото: meteo.gov.ua)

Ранее народный синоптик Леонид Горбань рассказал украинцам, какой будет погода августе.

Также мы собрали подробный прогноз погоды от ведущих украинских синоптиков на последний месяц лета.