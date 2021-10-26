В Украине со следующей недели изменятся ПДД: что ждет водителей, велосипедистов и пешеходов

Такие нововведения приводят в соответствие с изменениями нормативно правовых актов и Конвенции о дорожных знаках и сигналах. Как отметил юрист, кардинальных изменений, которые повлияют на управление транспортными средствами, не произойдет, и изменения в новой редакции ПДД не критичны.

Какие главные новшества

Самым существенным для автомобилистов, пожалуй, можно назвать ограничение скорость движения за пределами населенных пунктов.

Так, запретят двигаться со скоростью 110 км/ч, если элемент дороги, отделяющий транспортные потоки противоположных направлений, не выделен разметкой 1.2 (ранее было 1.1 или 1.2). Разметки же различаются между собой шириной - до 15 см и 20 см соответственно.

Для велосипедистов важно, что вводится новое определение велосипедной дорожки, а также впервые вносят понятия "велосипедная полоса" и "велосипедный переезд".

Также изменили нумерацию некоторых дорожных знаков. В частности, ввели дорожный знак с обозначением номера дороги на красном фоне с направлением, куда она ведет.

Добавили дорожную разметку о совместном движении авто и велосипедистов, и появился соответствующий дорожный знак.

Также теперь будут действовать новые диагональные пешеходные переходы.

Еще ввели дорожную разметку на перекрестке, куда запрещено въезжать (чтобы водители, не успевшие покинуть перекресток, не создавали пробки).

По новым правилам изменится понятие "государственных дорог". Вместо трех общепринятых типов (международные, национальные, региональные) будет действовать и четвертый тип дороги - территориальные. Это повлияет на ответственность органа, на участке которого находится дорога. Так, если водитель повредил авто, то для возмещения расходов будет проще установить, на чьей территории это произошло.