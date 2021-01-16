ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Украине сильные морозы: как не замерзнуть и не заболеть

Суббота 16 января 2021 09:59
В Украине сильные морозы: как не замерзнуть и не заболеть
Врачи рассказали, как не замерзнуть и не заболеть во время морозов (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В Украину идут сильные морозы и по прогнозу синоптиков, местами возможно понижение температуры до -20 градусов. В такую погоду нужно тщательно следить за своим здоровьем и соблюдать все рекомендации специалистов.

В Центре Общественного здоровья рассказали украинцам, как правильно одеваться в такую погоду и уберечь свое здоровье от низких температур. Свои рекомендации они разместили на Facebook.

"Самое лучшее, если вы оденетесь, как капуста – многослойно. "Правильная" зимняя одежда состоит из трех слоев:

белье (нижнее белье, колготки, носки, термобелье)

средний слой (свитер, кофта)

верхний слой (куртка, штаны, шарф, шапка, перчатки)

Чем больше слоев одежды – тем теплее. Выбирайте одежду из натуральных или специальных материалов. Одежда необязательно должна быть толстой и сковывать движения, главное – многослойность и просторность: между разной одеждой создается воздушное пространство, в котором будет удерживаться тепло", - говорят специалисты.

Также они рекомендуют не оставлять открытыми конечности и голову, так как через ладони и оголенную голову человек теряет тепло и может быстро заболеть. К тому же негативно холод влияет на волосы – они становятся ломкими и тусклыми.

"Выбирайте зимнюю обувь с толстой подошвой: она должна быть просторной, идеальной по размеру и не передавливать ногу, чтобы поддерживать нормальное кровообращение", - советуют эксперты.

В Украине сильные морозы: как не замерзнуть и не заболеть

Как не замерзнуть на улице во время морозов

Напомним, ранее мы писали о том, как быстро привести организм в порядок после праздников.

А также рассказывали о том, что врачи назвали причины болей в суставах зимой и объяснили, как быстро ее снять.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Жизнь морозысоветы

Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь