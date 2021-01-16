ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

В Україні сильні морози: як не замерзнути і не захворіти

Субота 16 січня 2021 09:59
В Україні сильні морози: як не замерзнути і не захворіти
Лікарі розповіли, як не замерзнути і не захворіти під час морозів (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

В Україну йдуть сильні морози й за прогнозом синоптиків, місцями можливе пониження температури до -20 градусів. В таку погоду треба ретельно стежити за своїм здоров'ям і дотримуватися всіх рекомендації фахівців.

У Центрі Громадського здоров'я розповіли українцям, як правильно одягатися в таку погоду та уберегти своє здоров'я від низьких температур. Свої рекомендації вони розмістили на Facebook.

"Найкраще, якщо ви одягнетеся, як капуста – багатошарово. "Правильний" зимовий одяг складається з трьох шарів:

білизна (спідня білизна, колготки, шкарпетки, білизна)

середній шар (светр, кофта)

верхній шар (куртка, штани, шарф, шапка, рукавички)

Чим більше шарів одягу, тим тепліше. Вибирайте одяг з натуральних або спеціальних матеріалів. Одяг не обов'язково повинен бути товстим і сковувати рухи, головне – багатошаровість і просторість: між різним одягом створюється повітряний простір, у якому утримуватиметься тепло", - говорять фахівці.

Також вони рекомендують не залишати відкритими кінцівки та голову, оскільки через долоні та оголену голову людина втрачає тепло і може швидко захворіти. До того ж холод негативно впливає на волосся – воно стає ламким та тьмяним.

"Вибирайте зимове взуття з товстою підошвою: воно повинно бути просторим, ідеальним за розміром і не перетискати ногу, щоб підтримувати нормальний кровообіг", - радять експерти.

В Україні сильні морози: як не замерзнути і не захворіти

Як не замерзнути на вулиці під час морозів

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як швидко привести організм в порядок після свят.

А також розповідали про те, що лікарі назвали причини болю в суглобах взимку і пояснили, як швидко його зняти.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Життя морозысоветы

Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся