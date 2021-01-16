В Україні сильні морози: як не замерзнути і не захворіти

В Україну йдуть сильні морози й за прогнозом синоптиків, місцями можливе пониження температури до -20 градусів. В таку погоду треба ретельно стежити за своїм здоров'ям і дотримуватися всіх рекомендації фахівців.
У Центрі Громадського здоров'я розповіли українцям, як правильно одягатися в таку погоду та уберегти своє здоров'я від низьких температур. Свої рекомендації вони розмістили на Facebook.
"Найкраще, якщо ви одягнетеся, як капуста – багатошарово. "Правильний" зимовий одяг складається з трьох шарів:
білизна (спідня білизна, колготки, шкарпетки, білизна)
середній шар (светр, кофта)
верхній шар (куртка, штани, шарф, шапка, рукавички)
Чим більше шарів одягу, тим тепліше. Вибирайте одяг з натуральних або спеціальних матеріалів. Одяг не обов'язково повинен бути товстим і сковувати рухи, головне – багатошаровість і просторість: між різним одягом створюється повітряний простір, у якому утримуватиметься тепло", - говорять фахівці.
Також вони рекомендують не залишати відкритими кінцівки та голову, оскільки через долоні та оголену голову людина втрачає тепло і може швидко захворіти. До того ж холод негативно впливає на волосся – воно стає ламким та тьмяним.
"Вибирайте зимове взуття з товстою підошвою: воно повинно бути просторим, ідеальним за розміром і не перетискати ногу, щоб підтримувати нормальний кровообіг", - радять експерти.
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