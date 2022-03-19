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В Україні дуже сильно потеплішає: коли чекати підвищення температури

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Субота 19 березня 2022 18:56
В Україні дуже сильно потеплішає: коли чекати підвищення температури Погода в Україні (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

В Україну йде справжня весна з різким потеплінням і сонячною погодою. Очікується підвищення температури до + 10 + 14 градусів.

Яка погода чекає Україну найближчими днями, розповіла синоптик Наталка Діденко.

За словами Діденка, найближчими днями в більшості областей буде сухо і сонячно. Найближчої ночі очікуються ще сильні морози, особливо на сході країни.

"Антициклон обійняв і захищає всю Україну від снігу і дощів. Тому опадів у всіх областях в неділю не очікується, буде багато сонця. Вночі ще підморожуватиме, найближчої ночі у більшості областей -3 -7 градусів, у Харківській, Сумській, Полтавській областях -6 -12 градусів", - повідомила синоптик.

Вдень морози відступлять, і температура почне підвищуватися. Очікується потепління до + 5 + 9 градусів. Вітер буде слабкий - як буває при антициклональній погоді. Тільки в південній частині можливий поривчастий вітер.

У Києві очікується невелике посилення вітру ввечері в неділю і в ніч на понеділок. Вночі в столиці буде холодно, до -4 градусів. А ось вдень 20 березня буде сонячно і ясно, до +8 градусів.

З понеділка в Україну прийде потепління, і місцями очікується підвищення температури до + 15 + 19 градусів.

"На тижні тепло в Україні розкрутиться ще більше. Градуси підстрибнуть до + 9 + 13 градусів, в західній частині України в середині тижня до +15 градусів, а на Закарпатті, ймовірно, до +19 градусів", - розповіла Діденко.

Вона додала, що, за попередніми прогнозами, в п'ятницю, 25 березня очікується короткочасне похолодання, а потім градуси знову поскачуть вгору.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, коли переводитимуть годинник в Україні та в який бік потрібно крутити стрілки.

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