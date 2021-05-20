В Украине сильно похолодает: синоптики показали новые карты погоды

Погода в Украине изменится вместе в антициклоном Vesna, который 21 мая вытеснит с территории страны грозовые облака, но вместе с тем и снизит ночную температуру воздуха. В некоторых областях ожидаются скромные +4 градуса.

Об этом нам рассказали в Украинском гидрометцентре.

Днем в пятницу будет умеренно тепло, и в основном без дождей. Вероятность грозы с дождем, согласно прогнозу, остается только в Одесской области.

Температура завтра +17+19 на западе, севере, в центре, Одесской и Николаевской области. На юго-востоке и Днепропетровщине температура днем +19+25.

Ночью на западе всего +4+7, на севере и в центре +7+11, на юге и востоке +10+14.

В Киеве без осадков, температура днем +17+19 градусов, ночью +9+11.

Скрин: Погода в Украине 21 мая (meteo.gov.ua)

Синоптики Gismeteo рассказали также, что летних градусов до конца мая в Киеве не будет. Воздух прогреется до +25 в середине следующей недели, а конец мая - начало июня принесет новое понижение температуры и большое количество осадков.

Скрин: Погода в Киеве, прогноз на две недели (gismeteo.ua)