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В Україні сильно похолодає: синоптики показали нові карти погоди

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Четвер 20 травня 2021 20:39
В Україні сильно похолодає: синоптики показали нові карти погоди Погода в Україні принесе похолодання (pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні зміниться разом в антициклоном Vesna, який 21 травня витіснить з території країни грозові хмари, але разом з тим і знизить нічну температуру повітря. У деяких областях очікуються скромні +4 градуси.

Про це нам розповіли в Українському гідрометцентрі.

Вдень у п'ятницю буде помірно тепло, і в основному без дощів. Імовірність грози з дощем, згідно з прогнозом, залишається тільки в Одеській області.

Температура завтра +17+19 на заході, півночі, в центрі, Одеській та Миколаївській області. На південному сході та Дніпропетровщині температура вдень +19+25.

Вночі на заході всього +4+7, на півночі і в центрі +7+11, на півдні і сході +10+14.

У Києві без опадів, температура вдень +17+19 градусів, вночі +9+11.

В Україні сильно похолодає: синоптики показали нові карти погоди

Скрін: Погода в Україні 21 травня (meteo.gov.ua)

Синоптик Gismeteo розповіли також, що літніх градусів до кінця травня в Києві не буде. Повітря прогріється до +25 в середині наступного тижня, а кінець травня - початок червня принесе нове зниження температури і велику кількість опадів.

В Україні сильно похолодає: синоптики показали нові карти погоди

Скрін: Погода в Києві, прогноз на два тижні (gismeteo.ua)

Раніше синоптик Наталка Діденко також попередила про зміну погоди з приходом антициклону.

Раніше ми писали також, що Мелітополь засипало великим градом, розміром з пельмені.

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