В Украине сильно подорожают цветы: все из-за нового налога

В Украине уже совсем скоро введут специальный налог на свежесрезанные зарубежные розы. В результате стоимость цветов повысится.
Об этом рассказали эксперты в "Сніданку з 1+1".
Теперь импортерам придется оплатить 56% пошлины, чтобы продавать цветы в Украине. Соответствующие правила будут действовать в течение трех лет. Впоследствии ставку налога обещают постепенно снижать - до 36%.
Решение было принято из-за угрозы исчезновения украинских розовых хозяйств.
Как отмечают эксперты, за последние три года поставки в Украину импортных роз выросли на 70%. Поэтому сейчас отечественные хозяйства не в состоянии противостоять зарубежным ценам и все чаще несут финансовые потери.
Пошлина на импортные розы должна поддержать отечественного производителя, помочь ему расширить собственное производство и увеличить количество рабочих мест в цветочной отрасли.
Ранее мы сообщали, что в Киеве в одном из ботанических садов расцвели магнолии.
Также недавно посол Нидерландов задарил тюльпанами киевских врачей, которые круглосуточно борются с COVID-19.