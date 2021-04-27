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В Украине сильно подорожают цветы: все из-за нового налога

Автор: Styler

В Украине уже совсем скоро введут специальный налог на свежесрезанные зарубежные розы. В результате стоимость цветов повысится.

Об этом рассказали эксперты в "Сніданку з 1+1".

Для чего это делается

Теперь импортерам придется оплатить 56% пошлины, чтобы продавать цветы в Украине. Соответствующие правила будут действовать в течение трех лет. Впоследствии ставку налога обещают постепенно снижать - до 36%.

Решение было принято из-за угрозы исчезновения украинских розовых хозяйств.

Как отмечают эксперты, за последние три года поставки в Украину импортных роз выросли на 70%. Поэтому сейчас отечественные хозяйства не в состоянии противостоять зарубежным ценам и все чаще несут финансовые потери.

Пошлина на импортные розы должна поддержать отечественного производителя, помочь ему расширить собственное производство и увеличить количество рабочих мест в цветочной отрасли.

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