В Украине сильно подорожают цветы: все из-за нового налога

Для чего это делается

Теперь импортерам придется оплатить 56% пошлины, чтобы продавать цветы в Украине. Соответствующие правила будут действовать в течение трех лет. Впоследствии ставку налога обещают постепенно снижать - до 36%.

Решение было принято из-за угрозы исчезновения украинских розовых хозяйств.

Как отмечают эксперты, за последние три года поставки в Украину импортных роз выросли на 70%. Поэтому сейчас отечественные хозяйства не в состоянии противостоять зарубежным ценам и все чаще несут финансовые потери.

Пошлина на импортные розы должна поддержать отечественного производителя, помочь ему расширить собственное производство и увеличить количество рабочих мест в цветочной отрасли.