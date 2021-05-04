В Украине сильно подорожал популярный овощ: цена подскочила в два раза

В Украине сильно подорожала за последнюю неделю белокачанная капуста, которую еще называют "старой". Ее цена выросла сразу в два раза. Причиной стало резкое сокращение предложений качественного овоща в хозяйствах.

Об этом стало известно из ежедневного мониторинга ресурса "АПК-Информ: овощи и фрукты".

Ранее капуста стоила 4 гривны за килограмм, сейчас ее цена уже 8 гривен за килограмм.

"На сегодняшний день, на украинском рынке цены на прошлогоднюю белокочанную капусту поднялись до 4-8 грн/кг ($0,14-0,29/кг), что в 2 раза дороже, чем в конце прошлой рабочей недели", - сказано в сообщении.

Поднимать цены компаниям позволяет сокращение предложения продукции на рынке, которое происходит из-за сокращения запасов прошлогодней капусты в хозяйствах. Интересно, что несмотря на появление молодой импортной капусты, спрос на белокачанную вырос.

"На данный момент цены на белокочанную капусту урожая 2020 в Украине уже в среднем в 2,2 раза выше, чем в конце апреля прошлого года", - отметили аналитики.

По словам экспертов, скоро цена все-таки вернется к прежней, ведь в торговых точках уже очень много молодой капусты импортного производства. Ее цена стартует от 30 гривен за килограмм.