В Украине сильно испортится погода: так холодно еще не было

Погода в Украине кардинально изменится уже скоро, и, похоже, завтрашний четверг принесет последнее тепло в ближайшей перспективе. Синоптики ошарашили украинцев новыми картами погоды, судя по которым так холодно этой осенью еще не было.

Так, согласно данным Наталки Диденко в Facebook, 29 октября температура будет +13+19. Но погода начнет меняться.

"С Юга, из районов Черного моря, скручивается для прыжка циклон и уже завтра отдельные дожди вероятны в южной части Украины, в Центре, на юго-востоке, в Приазовья, и вечером в западных областях", - пишет синоптик.

На остальной территории завтра еще сухо. А вот пятница, суббота и воскресенье принесут в Украину похолодание и больше дождей.

"В Киеве завтра, 29-го октября, еще будет сухо, тепло и с туманами. В течение дня предполагается около +13 градусов, - добавила Диденко и уточнила, что в столице в дальнейшем также появятся дожди, температура воздуха понизится.

В Украинском гидрометцентре показали карты погоды, судя по которым конец октября - начало ноября принесут нам холодную и мокрую погоду.

Уже 31 октября и 1 ноября температура снизится до +7+11 (на Юге+10+13). Страну будет заливать дождями, а ночью холодно - от +3 до +8 градусов.

Погода в Украине с 29 октября по 1 ноября (фото: meteo.gov.ua)

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в ноябре. Они считают, что природа будет удивлять аномалиями.

Также метеорологи в долгосрочном прогнозе рассказали, какой будет в Киеве ближайшая зима, и стоит ли от нее ждать сюрпризов.