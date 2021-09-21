В Украине школы могут уйти на "дистанционку", несмотря на вакцинацию: названы условия

Глава Минздрава рассказал, что введение карантина в школах зависит не только от вакцинации сотрудников. Если даже все преподаватели будут привиты этого недостаточно.

Когда школа уйдет на карантин

Если в одном классе заболел ребенок - то все в нем вынуждены будут уйти на карантин. Также "дистанционки" не избежать в школах и в тех случаях, если половина классов ушла на самоизоляцию.

"Если есть инфицированный ребенок - класс идет на самоизоляцию. Если более 50% классов также пошли на самоизоляцию - это школа идет на самоизоляцию. Даже если будут вакцинированы педагоги. Таким образом мы сдержим распространение, не останавливая в стране образовательный процесс", - объяснил Ляшко.

Отметим, что сейчас в Украине из более 14 тысяч школ, 60 учебных заведений находятся на самоизоляции.