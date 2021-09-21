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Украина перейдет в "желтую" зону: стала известна дата

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Вторник 21 сентября 2021 10:23
Украина перейдет в "желтую" зону: стала известна дата Фото: Когда Украина перейдет в "желтую" зону (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Украина может перейти в "желтую" зону карантина уже с 23 сентября. Решение об этом будет принимать Государственная комиссия по вопросам техногенной экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 21 сентября.

Об этом сообщил Виктор Ляшко в эфире передачи "Свобода слова на ICTV".

Когда Украина войдет в "желтую" зону

После решения комиссии по закону должно пройти двое суток и только после этого Украина перейдет полностью в "желтую" зону карантина.

"Если это будет одобрено, то через 2 дня после решения ТЭБ и ЧС будет введен с 00:00 часов желтый уровень опасности", - объяснил Ляшко.

Соответственно ожидать перехода в "желтую" зону карантина всем украинцам следует с полуночи 23 сентября.

Какие ограничения будут действовать в желтой зоне:

  • школы, детсады и вузы работают при условии 80% вакцинированного персонала по крайней мере 1 дозой;
  • запрещены массовые мероприятия с участием более 1 человека на 4 кв. метра площади территории или с наполненностью залов более двух третей мест в каждом отдельном зале;
  • не более 4 человек за столиком в заведении общественного питания, а расстояние между столами - минимум 1,5 метра;
  • кинотеатры и другие учреждения культуры будут работать с заполненностью залов менее двух третей мест или 50% мест в каждом отдельном зале;
  • спортивные залы и фитнес-центры будут работать только в случае ограничения количества посетителей из расчета один человек на 10 кв. метров площади.

Этих ограничений можно избежать если 80% участников, организаторов мероприятий или работников заведений имеют по крайней мере одну прививку от коронавируса или отрицательных ПЦР или экспресс-тест (действует 72 часа).

Украина перейдет в &quot;желтую&quot; зону: стала известна дата

Как мы ранее писали, Ляшко сделал заявление об обязательной вакцинации в Украине.

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