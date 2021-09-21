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В Украине школы могут уйти на "дистанционку", несмотря на вакцинацию: названы условия

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Вторник 21 сентября 2021 10:56
В Украине школы могут уйти на "дистанционку", несмотря на вакцинацию: названы условия Фото: Школы в Украине могут уйти на "дистанционку" (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Людмила Жукова

Школы в Украине могут уйти на карантин, несмотря на вакцинацию учителей в достаточном количестве.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире передачи "Свобода слова на ICTV".

Глава Минздрава рассказал, что введение карантина в школах зависит не только от вакцинации сотрудников. Если даже все преподаватели будут привиты этого недостаточно.

Когда школа уйдет на карантин

Если в одном классе заболел ребенок - то все в нем вынуждены будут уйти на карантин. Также "дистанционки" не избежать в школах и в тех случаях, если половина классов ушла на самоизоляцию.

"Если есть инфицированный ребенок - класс идет на самоизоляцию. Если более 50% классов также пошли на самоизоляцию - это школа идет на самоизоляцию. Даже если будут вакцинированы педагоги. Таким образом мы сдержим распространение, не останавливая в стране образовательный процесс", - объяснил Ляшко.

Отметим, что сейчас в Украине из более 14 тысяч школ, 60 учебных заведений находятся на самоизоляции.

В Украине школы могут уйти на &quot;дистанционку&quot;, несмотря на вакцинацию: названы условия

Как мы ранее писали, стало известно, когда Украина перейдет в "желтую" зону карантина.

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