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В Україні школи можуть піти на "дистанційку", незважаючи на вакцинацію: названі умови

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Вівторок 21 вересня 2021 10:56
В Україні школи можуть піти на "дистанційку", незважаючи на вакцинацію: названі умови Фото: Школи в Україні можуть піти на "дистанційку" (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Людмила Жукова

Школи в Україні можуть піти на карантин, незважаючи на вакцинацію вчителів у достатній кількості.

Про це заявив Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі передачі "Свобода слова на ICTV".

Глава МОЗ розповів, що введення карантину в школах залежить не тільки від вакцинації співробітників. Якщо навіть всі викладачі будуть щеплені цього недостатньо.

Коли школа піде на карантин

Якщо в одному класі захворіла дитина - то всі в ньому змушені будуть піти на карантин. Також "дистанційки" не уникнути в школах і в тих випадках, якщо половина класів пішла на самоізоляцію.

"Якщо є інфікована дитина - клас йде на самоізоляцію. Якщо понад 50% класів також пішли на самоізоляцію - ця школа йде на самоізоляцію. Навіть якщо будуть вакциновані педагоги. Таким чином ми стримаємо поширення, не зупиняючи в країні освітній процес", - пояснив Ляшко.

Відзначимо, що зараз в Україні з понад 14 тисяч шкіл, 60 навчальних закладів знаходяться на самоізоляції.

В Україні школи можуть піти на &quot;дистанційку&quot;, незважаючи на вакцинацію: названі умови

Як ми раніше писали, стало відомо, коли Україна перейде в" жовту " зону карантину.

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