В Украине появилась новая смертельно опасная игра для подростков: подробности

Смертельно опасный челлендж "Проломи череп" стремительно набирает популярность и распространяется по всему миру. Набрав обороты, опасное развлечение уже добралось до Украины.

Согласно правилам челленджа нужно три человека: один из учасников делает несколько шагов и подпрыгивает, а двое других в это время бьют его по ногам. При падении ребенок неизбежно ударяется головой об пол, а остальные подростки снимают падение на видео, чтобы поделиться в соцсети TikTok и набрать максимальное количество просмотров.

Подростки воспринимают этот челлендж как веселую игру, хотя последствия далеко не всегда совместимы с жизнью. К тому же, уже известны случаи, когда, получив черепно-мозговые травмы, дети умирали.

Каждый день появляеться все больше подобных видео, поскольку челлендж приобрел вирусный характер. В погоне за лайками подростки снимают их с такой скоростью, что соцсети не успевают их блокировать.

Для ребенка, которому делают так называемую "подсечку", эта игра опасна, так как при падении, во время удара головой можно получить ряд серьезных травм, например, сотрясение мозга, перелом основания черепа, травмы шейного отдела позвоночника, повреждение стекловидной пластины и зрительного центра.

Специалисты в области психологии сообщают, что в подобных случаях лучшим и наиболее эффективным методом будет спокойный разговор с ребенком. Необходимо объяснить, что соглашаться на роль жертвы не следует и на место того, кто делает саму подсечку, тоже становиться не стоит.

Отмечается, что зафиксировано уже несколько летальных случаев после таких игр, а также множество пострадавших, которым теперь предстоит дорогостоящее лечение.