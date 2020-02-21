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Очень опасная игра: в сети появилось предупреждение для родителей подростков

STYLERЖизнь    21.02.2020 - 10:10
Очень опасная игра: в сети появилось предупреждение для родителей подростков
Новая опасная игра для подростков (Коллаж РБК-Украина)

Опасная игра начала распространяться по всему миру и родителям показали последствия забав подростков

В мире начала распространяться новая опасная игра среди детей и подростков. Она ведет к повышенному травматизму и может стать причиной трагедии. В сети появились видео новой игры и предупреждения для родителей.

Первыми от этой игры пострадали подростки в Израиле, а потом начали появляться сообщения из других стран. Школьники получают тяжелые травмы головы и позвоночника. Видео стали передавать в родительских чатах. Суть игры: трое подростков становятся рядом друг с другом, а посредине становится кто-то помладше, обычно это ребенок, который даже не подозревает об опасности.

Сначала прыжок совершают те дети, которые постарше, а потом призывают это сделать младшего. Когда он подпрыгивает, старшие делают подножку, и он падает на пол.

Новая опасная игра для подростков распространяется по всему миру

Такое падение ведет к травмам спины, позвоночника, а также к серьезным травмам головы.

В социальных сетях начали распространять видео этой игры и призывают родителей поговорить с детьми и объяснить все катастрофические последствия таких забав.

Отмечается, что зафиксировано уже несколько летальных случаев после таких игр, а также множество пострадавших, которым теперь предстоит дорогостоящее лечение и реабилитация после серьезных травм позвоночника.

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