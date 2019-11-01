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В Украине у школьников появилась новая опасная игра: как уберечь ребенка (видео)

STYLERЖизнь    01.11.2019 - 23:34
В Украине у школьников появилась новая опасная игра: как уберечь ребенка (видео)
В Украине у детей появилась опасная игра "Монетка" (Фото: коллаж РБК-Украина)

Медики рассказали, какую угрозу несет новая забава у подростков

У украинских школьников появилось новое опасное увлечение, которое приводит к кровоподтекам и царапинам, через которые легко занести в организм инфекцию. Игра называется "Монетка", и суть ее состоит в вопросе-ответе, а во время раздумывания ребята натирают руку монетой. Об этом говорится в сюжете "Свідок НТН".

Забил тревогу один из родителей, чей ребенок пришел домой с серьезными травмами на руке после такой "забавы". Мальчик рассказал про эту игру со сверсниками.

Один задает вопрос, и пока второй не ответит, ему торцом (гуртом) монетки с силой трут руку.

"Интересно было попробовать", - признался 12-летний сын киевлянина Юрия.

Мужчина решил предупредить других об опасной игре и опубликовал в сети видео изодранной руки ребенка. После этого под постом посыпались комментарии об аналогичных случаях про обнаруженные на руках школьниках специфических следах.

В Украине у детей появилась опасная игра "Монетка" (Фото: скриншот)

Родители отмечают, что в эту игру играют не только мальчики, но и девочки.

Как рассказала столичный педиатр Анна Горбань, царапины - "входные ворота" для любой инфекции.

"ВИЧ-инфекция, гепатит -А, -В, -С. Приводит к воспалению кожи, травмированных мягких тканей, может приводить к ацепсису в том числе..." - предупредила медик.

Психологи рекомендуют родителям больше внимания уделять детям, чтобы у них не возникало тяги к подобным опасным забавам, а также объяснить им, что отказ от таких игр не будет означать показаться "слабаком" в глазах других ребят, но наоборот - проявлением внутренней силы и характера.

Также хорошим способом отвлечь внимание от сомнительных забав являются всевозможные кружки.

В Украине у детей появилась опасная игра "Монетка" (Видео: YouTube / Свідок НТН)

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