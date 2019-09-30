Осторожно! Подростки запустили страшный флешмоб: пострадал ребенок

Под Черкассами брат поджег сестру (Коллаж РБК-Украина)

Под Черкассами 10-летний мальчик устроил сожжение своей сестры

В Украине появилась опасная игра, похожая на опасную игру "Синий кит". Основная задача этой игры – флешмоб, который запущен среди украинских подростков. Он называется #Firechallenge – подожги друга. Как сообщили в полиции, этот флешмоб начинает набирать популярность, и подростки устраивают самоподжоги или поджигают своих друзей.

Как рассказал пресс-секретарь Государственной Службы Чрезвычайных ситуаций Черкасской области Константин Проценко, жертвой этого жуткого флешмоба стала 11-летняя девочка.

Ее родной, 10-летний брат, решила поучаствовать в флешмобе "Подожги друга" и устроил сожжение собственной сестры. Девочку от гибели спас случайный прохожий, который моментально среагировал на то, что происходит и пришел на помощь.

На место происшествия была вызвана скорая медицинская помощь и ребенок был госпитализирован в 1-ю городскую больницу. Врачи диагностировали у девочки тяжелые ожоги верхней части туловища.

Данный флешмоб очень опасен, и специалисты просят провести с детьми профилактические беседы, чтобы избежать повторения несчастного случая.

Ранее мы рассказывали, что в социальных сетях начала распространяться опасная игра для подростков "Пропасть на 24 часа". Дети исчезали из дома на сутки, выключали телефон и не сообщали о своем местонахождении.