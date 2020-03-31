В Украине рынкам разрешили работать на период карантина: какие условия

Рынки на период карантина смогут продолжить работу при определенных условиях
Карантин в Украине из-за коронавируса продлили до 24 апреля, но правительство может смягчить ограничительные меры с целью запуска экономики после Пасхи. В Министерстве здравоохранения уже приняли постановление о работе продуктовых рынков на карантинный период и рассказали, при каких условиях может осуществляться торговля.
Согласно постановлению главного государственного санитарного врача Украины Виктора Ляшко от 30 марта, опубликованному на сайте Минздрава, базары могут продолжать работу в случае соблюдения определенных мер профилактики.
Кто сможет работать в условиях карантина: в Украине обновили список
Карантин в Украине - как будут работать рынки (Фото: moz.gov.ua)
Ранее мы писали о том, что глава МВД Украины Арсен Аваков допускает продление карантина еще минимум на два месяца.