ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Украине рынкам разрешили работать на период карантина: какие условия

STYLERЖизнь    31.03.2020 - 18:31
В Украине рынкам разрешили работать на период карантина: какие условия
Карантин и рынки в Украине (коллаж РБК-Украина)

Рынки на период карантина смогут продолжить работу при определенных условиях

Карантин в Украине из-за коронавируса продлили до 24 апреля, но правительство может смягчить ограничительные меры с целью запуска экономики после Пасхи. В Министерстве здравоохранения уже приняли постановление о работе продуктовых рынков на карантинный период и рассказали, при каких условиях может осуществляться торговля.

Согласно постановлению главного государственного санитарного врача Украины Виктора Ляшко от 30 марта, опубликованному на сайте Минздрава, базары могут продолжать работу в случае соблюдения определенных мер профилактики.

  • Торговать продуктами питания может только зарегистрированный оператор рынка и исключительно при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий
  • На территории рынка может находиться только один посетитель на 20 квадратных метров
  • В очередях расстояние между покупателями не должно быть меньше 1,5 метров
  • Для рынков выходного дня расстояние между местами торговли должно составлять не менее 3 метров
  • На рынке весь персонал и покупатели должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты (маски).

Кто сможет работать в условиях карантина: в Украине обновили список

В Украине рынкам разрешили работать на период карантина: какие условия

Карантин в Украине - как будут работать рынки (Фото: moz.gov.ua)

Ранее мы писали о том, что глава МВД Украины Арсен Аваков допускает продление карантина еще минимум на два месяца.

Сколько украинцев уже переболело COVID-19: врач ошарашила цифрой В Офисе президента назвали главные направления работы в борьбе с коронавирусом
Новости Украины Министерство здравоохранения УкраинырыноккарантинКоронавирус
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь