В Украине взлетят цены на продукты: что подорожает более всего

Цены в Украине сильно повысятся в 2020 году - особенно сильно подорожают пищевые продукты, стоимость которых зависит от ряда факторов - урожайности, сезонности, дефицита. Кроме того, цены в украинских магазинах меняются зависимо от уровня инфляции, стремясь в европейским. Как повысилась стоимость продуктовой корзины в 2019 году и что будет с ценами в 2020 - в материале Styler.

Так, по некоторым подсчетом, за основу которых взяты данные Госстата, стоимость продуктовой корзины существенно изменилась на протяжение 2019 года, хотя больших кризисов в стране не было, гривна укрепилась, а топливо подешевело.

Продуктовая корзина стала дороже на 12,36%, хотя уровень инфляции в 2019 году составил 4,1%, пишет Сегодня. Эксперты прогнозируют, что в 2020 году цена на продукты питания также взлетит, но не так критично, как в прошлом году.

Так, сильнее всего за прошлый год подорожали гречка (+70%) и яблоки (+77%), черный хлеб прибавил в цене 13,6%, батон - 10,3%, стоимость остальных продуктов возросла на 2-10%. А вот борщевой набор наоборот подешевел (-26,7%), также сбросили в цене яйца (-14%).

Как изменились цены в Украине в 2019 году (фото: segodnya.ua)

Эксперты считают, что цены на некоторые продукты питания сложно поддаются прогнозированию, поскольку зависят от урожая, а также от предложения. К примеру, на подорожание гречки повлияло то, что ее посеяли мало. Та же ситуация и с пшеном - проса сеют все меньше, поэтому стоимость крупы за последние три года выросла почти в пять раз - с 8-9 грн/кг до 40-45 грн/кг.

Что будет с ценами в 2020 году

Эксперты уверены, что рост цен на продукты питания по-прежнему будет опережать уровень инфляции, но в этом году не так сильно, как ранее.

Хлеб может подорожать на 7% за год, а не на 10-13%, как в прошлом году. Это связано с тем, что роста цен на зерновые в этом году не будет, - уверены эксперты. А рост производства молока и молокопродуктов в Украине позволит сдержать цену на них на уровне инфляции (не больше 5%).

Самыми непредсказуемыми остаются фрукты и овощи, которые сильно зависят от урожая.

Эксперты считают, что темпы роста цен снизятся, но для удешевления продуктов нужны кардинальные меры, например уменьшение НДС для агросектора хотя бы вдвое.