В Украине резко выросла цена на свеклу: какая сейчас стоимость

Почему выросла стоимость

Так, повышать украинским фермерам цены на свеклу позволяет заметный рост темпов ее сбыта. Также увеличению спроса, росту цен также способствует сокращение предложения этого корнеплода на рынке, поскольку многие фермеры отказываются от продаж столовой свеклы, и предпочитают весь урожай закладывать в хранилища.

Какая цена

Также только с начала недели столовая свекла в Украине подорожал в среднем на 16% и сегодня его стоимость составляет 5-7 грн/кг в зависимости от качества, региона и других условий.

Поэтому в среднем цена на столовую свеклу в Украине в 1,7 раза выше, чем в начале октября прошлого года. Как рассказали продавцы, они не исключают, что тенденция роста цен может быть лишь временным явлением.

Польза свеклы

Столовая свекла обладает многими полезными качествами и успешно применяется при многих заболеваниях, среди которых: