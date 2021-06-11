В Украине резко упали цены на клубнику: сколько стоит в разных регионах

По словам аналитиков, погодные условия привели к ускорению темпов созревания клубники в большинстве регионов Украины. Поэтому цена на ягоду начала падать.

Какая цена на клубнику?

В Киеве, 10 июня, мелкооптовые цены на клубнику не опускались ниже 50 грн/кг. А уже 11 июня ее уже можно приобрести за 35 грн/кг. Оптовые цены на ягоду в южных регионах примерно соответствуют ценам в Киеве. Но в западном регионе стране, в частности, во Львове, клубнику продают в среднем на 7-10 грн / кг дороже. Все потому, что там сезон только начинается, а массово ягода поступает из более южных регионов.

Эксперты прогнозируют, что пик сбора клубники может прийтись на 15-18 июня, когда цены могут опуститься до минимальных показателей. А вот оптовая цена может упасть до уровня 25 грн / кг.

Отмечается, что из-за плохих погодных условий на рынках Украины аномально долго не было клубники открытого грунта, поэтому тепличные ягоды продавались в среднем в два раза дороже, чем в прошлом году.