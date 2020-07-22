В Украине резко поменяется погода: синоптики показали новые карты

Погода в Украине вскоре сильно изменится. На большую часть страны придет потепление, но вместе с ним нагрянут и грозы. Такой прогноз дали синоптики Украинского гидрометцентра.

Так, согласно новым погодным картам синоптиков, существенные перемены придут уже на выходных. На Западе и Севере ожидаются грозовые дожди, а температура повысится по всей стране (кроме западных областей).

В ближайшей перспективе, то есть 23 июля, нас ждет сухой, солнечный и достаточно прохладный, как для июля, день. На Западе и Севере холодновато - от +21 до +24 днем, а ночью и вовсе +9+14. В Центре и на Востоке завтра +23+27 (ночью +11+14), а на Юге от +25 до +29 градусов (ночью +15+19).

В Киеве завтра без осадков и прохладно - от +22 до +24, а сегодня ночью +12+14 градусов.

Погода в Украине 23 июля (фото: meteo.gov.ua)

В пятницу, 24 июля, во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областях возможны грозы с дождями, температура повысится на 1-3 градуса почти по всей стране (кроме областей с дождями).

25 июля уже весь Запад и Север окажутся под действием грозового фронта. В Киевской и Житомирской областях потеплеет до +24+28, а в остальных регионах температура без изменений.

Погода в Украине 24 и 25 июля (фото: meteo.gov.ua)

В воскресенье, 26 июля, грозовые облака снова будут грозить Западу и Северу, температура здесь останется на значениях от +22 до +27. А вот на Юг, Восток и в Центр придет жара в +28+33 градуса.

27 июля дожди с грозами накроют почти всю страну (кроме Востока и Крыма). Температура без особых перемен - на Западе и Севере комфортное тепло (+22+27), в остальных областях жарко - от +28 до +33 градусов.

Погода в Украине 26 и 27 июля (фото: meteo.gov.ua)

Синоптик Наталка Диденко в своем прогнозе до конца недели также пишет, что в стране повысится температура, но придут грозовые дожди.

Ранее народный синоптик рассказал про погоду в августе. Он считает, что в последнем месяце лета украинцев ждет жара и затяжная засуха.