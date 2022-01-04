В Украине резко поменяется погода на Рождество: новый прогноз синоптиков

"Похолодание, хотя и небольшое, предполагается как раз на Рождество, 7 января", - пишет Наталка Диденко.

А вот среда, 5 января будет самым теплым днем в ближайшей перспективе. По прогнозу, Украинского гидрометцентра, на юге будет +9... +13, на западе и в центре +5... +10 (в Черновицкой области до +12 градусов). В северных и восточных областях температура ниже, +2... +6.

Осадки вероятны на севере, востоке и в западных областях. Преимущественно - дождь, там где градусы ниже - со снегом.

Скрин: Погода в Украине 5 января (meteo.gov.ua)

6 января с запада зайдет поток холодного воздуха, который пока не доберется до востока (+6... +8) и юге (+8... +13). На западе, севере и в центре +2... +6, ночью заморозки. Осадки в виде дождя со снегом ожидаются в западной части страны.

Скрин: Погода в Украине 6 января (meteo.gov.ua)

На Рождество, 7 января синоптики обещают пасмурную погоду с +1... -1 днем и до -4 ночью. На юге температура будет немного выше.

Скрин: Погода в Украине 7 января (meteo.gov.ua)