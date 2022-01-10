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В Украине резко подорожает вся молочная продукция: почему и на сколько

Автор: Людмила Жукова

В Украине существенно дорожают продукты питания из-за "космической" цены на газ для предприятий. Это касается и молочной продукции.

Об этом рассказал "Фактам" президент ОО "Украинская организация защиты потребителей услуг" Олег Титамир.

Компании закрываются

Эксперт сообщил, что многие компании-производители вынуждены закрываться, ибо работать себе в убыток никто не хочет.

"Уже сегодня некоторые производители считают нецелесообразной производственную деятельность в этом сегменте из-за космического роста цен на энергоносители. Например, компания-собственник "Яготинского" предупредила своих торговых партнеров о невозможности дальше работать с убытками", - рассказал Титамир.

На сколько подорожает молочная продукция

Из-за сложившейся ситуации "молочка" может возрасти в цене на 25% и даже выше.

"Для компаний молочной отрасли цена газа за год возросла почти в 10 раз, электроэнергии - в 2,5 раза, также повысилась стоимость таропаковочных материалов и молока-сырья. Поэтому, многие из них просят сегодня ритэйловые сети о принятии "экономически обоснованных" цен, а это означает, что потребителям нужно готовиться к существенному повышению розничных цен на молоко, сметану, кефир и другие молочные продукты. Подорожание может составить от 25% и выше", - считает эксперт.

По словам Титамира, под угрозой коллапса также - птицеводство и переработка мяса птицы, кондитерская отрасль и хлебобулочные изделия.

Как мы ранее писали, после Нового года в Украине подорожали овощи.

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Цены на продукты