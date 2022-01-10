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В Україні різко подорожчає вся молочна продукція: чому і на скільки

Автор: Людмила Жукова

В Україні суттєво дорожчають продукти харчування через космічну" ціну на газ для підприємств. Це стосується і молочної продукції.

Про це розповів "Фактам" президент ГО" Українська організація захисту споживачів послуг" Олег Тітамир.

Компанії закриваються

Експерт повідомив, що багато компаній-виробників змушені закриватися, бо працювати собі в збиток ніхто не хоче.

"Вже сьогодні деякі виробники вважають недоцільною виробничу діяльність в цьому сегменті через космічне зростання цін на енергоносії. Наприклад, компанія-власник "Яготинського" попередила своїх торгових партнерів про неможливість далі працювати зі збитками", - розповів Тітамир.

На скільки подорожчає молочна продукція

Через ситуацію, що склалася "молочка" може зрости в ціні на 25% і навіть вище.

"Для компаній молочної галузі ціна газу за рік зросла майже в 10 разів, електроенергії - в 2,5 рази, також підвищилася вартість таропакувальних матеріалів і молока-сировини. Тому, багато з них просять сьогодні рітейлові мережі про прийняття "економічно обґрунтованих" цін, а це означає, що споживачам потрібно готуватися до істотного підвищення роздрібних цін на молоко, сметану, кефір та інші молочні продукти. Подорожчання може скласти від 25% і вище", - вважає експерт.

За словами Тітамира, під загрозою колапсу також - птахівництво і переробка м'яса птиці, кондитерська галузь і хлібобулочні вироби.

Як ми раніше писали, після Нового року в Україні подорожчали овочі.

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Ціни на продукти