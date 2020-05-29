В Украине резко подешевела клубника: сколько сейчас стоит ягода

В Украине в конце мая резко подешевела клубника. Если еще в начале месяца килограмм ягод стоил от 100 гривен, то сейчас цена обвалилась в три раза. На оптовых рынках, за килограмм сладкой ягоды просят от 35 до 55 гривен.

Как сообщают в "Сніданок з 1+1", еще две недели назад килограмм ягоды обходился 120-160 гривен. Неделю назад - около 80 гривен за килограмм.

Стоит отметить, что стоимость клубники к началу июня будет падать еще больше, так как сейчас в продаже ягода из теплиц, а к первому летнему месяцу ее соберут уже с грунта.

По словам украинских фермеров, спрос на хорошую большую и вкусную клубнику превышает предложение. Но в связи с карантином продать в этом году может будет труднее, потому что спрос может уменьшиться в разы.

Эксперты рассказывают украинцам, что пик клубничного сезона ожидается в середине июня. Тогда лучше и закупать ягоду на варенье или заморозку.

Ранее мы писали, что в середине мая цены на клубнику упали в два раза.

Также мы писали о том, что диетолог рассказал, какие продукты не стоит есть на завтрак. Специалист предупредила, что лучше не есть утром эти продукты.