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В Украине резко подешевела аренда квартир: за сколько можно снять жилье в Киеве

STYLERЖизнь    25.03.2020 - 17:54
В Украине резко подешевела аренда квартир: за сколько можно снять жилье в Киеве
Аренда квартир (фото: коллаж РБК-Украина)

Коронавирус стал причиной обвала цен на аренду квартир в Украине

Коронавирус в Украине зафиксирован у 113 человек. Большинство зараженных наблюдается в Черновицкой области и Киеве. В связи с пандемией СOVID-19 и карантином резко обвалилась стоимость аренды недвижимости.

Спрос на квартиры снизился на 70-80%, поэтому арендодателям пришлось снижать цены на 30-40%. К примеру, сейчас в Киеве двухкомнатную квартиру не далеко от метро можно снять на месяц за 6 тысяч гривен.

По словам эксперта по недвижимости Максима Бабуряка, те, кто до этого сдавал квартиры посуточно, полностью лишились своих клиентов и начали искать постояльцев на несколько месяцев. Из-за этого цены пришлось резко снижать. Об этом сообщает OBOZREVATEL.

Эксперт отметил, что сейчас трудно сдать квартиру. Мало кто, ищет жилье, и риелторы фактически остались без работы. К примеру, ранее на хорошую квартиру в эконом-сегменте могло быть по 3-5 просмотров в день. Сейчас же люди даже не звонят, не интересуются жильем.

Раньше однокомнатную квартиру сдавали от 8 тысяч гривен. Сейчас такие апартаменты можно снять уже за 4-6 тысяч гривен, но и на такие предложения нет желающих.

Риелтор рассказал, что такая ситуация на рынке будет продолжаться всего несколько месяцев. После этого владельцы квартир изменят цены на недвижимость. Эксперт советует сразу договариваться об аренде квартиры минимум на год и в договоре четко указывать, при каких обстоятельствах может быть повышена стоимость жилья.

Напомним, что в Украине продлили карантин до 24 апреля. В правительстве также отметили, что если в стране улучшится ситуация, то сроки могут измениться. В Кабинете министров заявили, что Украина с пятницы 27 марта из-за коронавируса намерена прекратить любые пассажирские перевозки через границы страны.

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