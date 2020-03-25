В Україні різко подешевшала оренда квартир: за скільки можна зняти житло в Києві

Оренда квартир (фото: колаж РБК-Україна)

Коронавірус став причиною обвалу цін на оренду квартир в Україні

Коронавірус в Україні зафіксовано в 113 осіб. Більшість заражених спостерігається в Чернівецькій області та Києві. У зв'язку з пандемією СOVID-19 і карантином різко впала вартість оренди нерухомості.

Попит на квартири знизився на 70-80%, тому орендодавцям довелося знижувати ціни на 30-40%. Приміром, зараз у Києві двокімнатну квартиру не далеко від метро можна зняти на місяць за 6 тисяч гривень.

За словами експерта з нерухомості Максима Бабуряка, ті, хто до цього здавав квартири подобово, повністю позбулися своїх клієнтів і почали шукати постояльців на кілька місяців. Через це ціни довелося різко знижувати. Про це повідомляє OBOZREVATEL.

Експерт зазначив, що зараз важко здати квартиру. Мало хто шукає житло, і ріелтори фактично залишилися без роботи. Приміром, раніше на хорошу квартиру в економ-сегменті могло бути по 3-5 переглядів в день. Зараз же люди навіть не дзвонять, не цікавляться житлом.

Раніше однокімнатну квартиру здавали від 8 тисяч гривень. Зараз такі апартаменти можна зняти вже за 4-6 тисяч гривень, але і на такі пропозиції немає бажаючих.

Ріелтор розповів, що така ситуація на ринку буде тривати всього кілька місяців. Після цього власники квартир змінять ціни на нерухомість. Експерт радить одразу домовлятися про оренду квартири мінімум на рік і в договорі чітко вказувати, за яких обставин може бути підвищена вартість житла.

Нагадаємо, що в Україні продовжили карантин до 24 квітня. В уряді також зазначили, що якщо в країні покращиться ситуація, то терміни можуть змінитися. У Кабінеті міністрів заявили, що Україна з п'ятниці 27 березня через коронавірус має намір припинити будь-які пасажирські перевезення через кордони країни.