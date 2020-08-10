В Украине резко изменится погода: задождит, а потом сильно похолодает

Погода в Украине скоро резко изменится. В ближайшие дни синоптики прогнозируют грозовой фронт, после которого станет сухо и ясно, но прохладно. Такие данные опубликовали синоптики Украинского гидрометцентра и Наталья Диденко.

По данным Диденко в Facebook, температура существенно снизится уже в среду, 12 числа. А вот завтра, 11 августа, ожидается теплый, с умеренной жарой, день, +25+30 градусов. Дожди с грозами завтра наиболее вероятны на Западе, Севере Украины и в Приазовье.

"Однако, поскольку фронт будет двигаться на юго-восток, то в течение суток локальные дожди будут тянуться за ним и поэтому возможны практически повсюду, но меньших местных масштабов", - отмечает синоптик.

А вот в Киеве завтра будет самый теплый (в ближайшей перспективе) день. В течение дня около +28 градусов. В среду и в течение недели в столице похолодает до +21+24. Во вторник в столице возможен периодически дождь с грозой.

12 августа по всей Украине похолодает до +20+25 градусов, лишь в южной части, на юго-востоке и в центральных областях, близких к украинскому Югу, еще будет значительно теплее, +26+30 градусов.

Синоптики Украинского гидрометцентра также предупреждают, что 11 августа на большинстве Украины вероятны грозы. 12 августа - осадки на Юге, Востоке, а также во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой областях.

13-14 августа температура еще немного снизится (+20+24), на Юге и Закарпатье +25+29. Однако эти дни будут сухими и ясными.

Ранее мы писали, что на Киев и область надвигается гроза. Синоптики сделали важное предупреждение.