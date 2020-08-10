В Україні різко зміниться погода: задощить, а потім сильно похолодає

Погода в Україні скоро різко зміниться. Найближчими днями синоптики прогнозують грозовий фронт, після якого стане сухо і ясно, однак прохолодно. Такі дані опублікували синоптики Українського гідрометцентру і Наталка Діденко.

За даними Діденко у Facebook, температура суттєво знизиться вже в середу, 12 числа. А от завтра, 11 серпня, очікується теплий, до помірної спеки, день, +25+30 градусів. Дощі з грозами завтра найбільш ймовірні на Заході, Півночі України та в Приазов'ї.

"Проте, оскільки фронт рухатиметься на південний схід, то впродовж доби локальні дощі тягнутимуться за ним і тому можливі практично повсюди, але менших місцевих масштабів", - зазначає синоптик.

А от в Києві завтра буде найтепліший (у найближчій перспективі) день. Протягом дня близько +28 градусів. В середу і впродовж тижня в столиці похолодає до +21+24. У вівторок у столиці можливий періодично дощ з грозою.

12 серпня по всій Україні похолодає до +20+25 градусів, лише в південній частині, на південному сході та центральних областях, ближчих до українського Півдня, ще буде значно тепліше, +26+30 градусів.

Синоптики Українського гідрометцентру також попереджають, що 11 серпня на більшості України ймовірні грози. 12 серпня - опади на Півдні, Сході, а також у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій областях.

13-14 серпня температура ще трохи знизиться (+20+24), на Півдні та Закарпатті +25+29. Однак ці дні будуть сухими та ясними.

Раніше ми писали, що на Київ і область насувається гроза. Синоптики зробили важливе попередження.