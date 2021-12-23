В Украине рекордно взлетела цена овоща из борщевого набора: сколько он стоит

На сколько подорожала свекла

Если сравнивать цену продукта за прошлый год, то она подскочила в четыре раза. За декабрь 29021 года свекла подорожала на 4 гривны, а это рекордный показатель.

На крупнейшем оптовом рынке на юге Украины за килограмм свеклы просят 12 гривен. На западе страны на оптовом рынке овощи продают почти за 15 гривен за килограмм. В Киеве за килограмм свеклы в среднем стоит 14 гривен.

Прогнозы экспертов

По словам экспертов, рост цены на овощ связан со спросом и ограниченным предложением на рынке. Например, аграрии не спешат сейчас продавать овощ, ведь знают, что к весне смогут его продать намного дороже.

Чем полезна свекла

Свекла - это отличный источник витамина C, меди и фосфора. Она выводит токсины из организма. Листья свеклы содержат много витамина А, а корни витамин C. Прием в пищу свеклы предотвращает появление или рост злокачественных опухолей.