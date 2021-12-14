Названы три продукта, которые больше всего подорожают к Новому году: их покупают все

Новый год уже не за горами, а цены на продукты продолжают свой рост. Эксперт рассказала, какие товары нужно купить уже сейчас, чтобы немного сэкономить на праздничном столе.

Что подорожает больше всего

Первое, что взлетит в цене - это консервированный зеленый горошек. Его обычно покупают перед новогодними праздниками на всеми любимый салат Оливье.

"Стоит ожидать в этом году увеличение средней цены за банку консервированного зеленого горошка объемом 400 мл также на 8% до 34 грн. При этом цены на более дорогие позиции данного продукта остаются практически без изменений, ощутимо растет в цене более дешевый горошек", – сообщила аналитик.

Курятина перед праздниками тоже пользуется большим спросом. Естественно, ее добавляют в салаты, а также подают на стол, как основное блюдо. Подорожание коснется куриного филе.

"Наиболее ощутимо растет в цене куриное филе, так как из него готовят более изысканные блюда. Обычно его цена растет на 5% ближе к новогодним праздникам по сравнению с началом декабря, поэтому цена на данную позицию может составить около 116 грн/кг", - сообщила Литвин.

Также взлетит на 4% цена твердого сыра обычных сортов. Многие украинцы его покупают не только для сырных нарезок, а и для салатов и многих других блюд.

Ближе к Новому году он будет стоить около 276 грн/кг, уточнила эксперт.

Как сэкономить

Рекомендуем купить уже сейчас бакалею, деликатесы (икра) и алкоголь. Эти продукты у вас не испортятся и позволят немного сократить расходы, если вы будете это покупать в канун Нового года.