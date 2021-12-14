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Названы три продукта, которые больше всего подорожают к Новому году: их покупают все

Новина українською →
Вторник 14 декабря 2021 10:29
Названы три продукта, которые больше всего подорожают к Новому году: их покупают все Фото: Цены на продукты в Украине растут (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Новый год уже не за горами, а цены на продукты продолжают свой рост. Эксперт рассказала, какие товары нужно купить уже сейчас, чтобы немного сэкономить на праздничном столе.

Аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Светлана Литвин сообщила, что сыр, курятина и зеленый горошек пользуются обычно большим спросом, передают "Украинские новости".

Что подорожает больше всего

Первое, что взлетит в цене - это консервированный зеленый горошек. Его обычно покупают перед новогодними праздниками на всеми любимый салат Оливье.

"Стоит ожидать в этом году увеличение средней цены за банку консервированного зеленого горошка объемом 400 мл также на 8% до 34 грн. При этом цены на более дорогие позиции данного продукта остаются практически без изменений, ощутимо растет в цене более дешевый горошек", – сообщила аналитик.

Курятина перед праздниками тоже пользуется большим спросом. Естественно, ее добавляют в салаты, а также подают на стол, как основное блюдо. Подорожание коснется куриного филе.

"Наиболее ощутимо растет в цене куриное филе, так как из него готовят более изысканные блюда. Обычно его цена растет на 5% ближе к новогодним праздникам по сравнению с началом декабря, поэтому цена на данную позицию может составить около 116 грн/кг", - сообщила Литвин.

Также взлетит на 4% цена твердого сыра обычных сортов. Многие украинцы его покупают не только для сырных нарезок, а и для салатов и многих других блюд.

Ближе к Новому году он будет стоить около 276 грн/кг, уточнила эксперт.

Как сэкономить

Рекомендуем купить уже сейчас бакалею, деликатесы (икра) и алкоголь. Эти продукты у вас не испортятся и позволят немного сократить расходы, если вы будете это покупать в канун Нового года.

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