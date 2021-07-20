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В Украине рекордно подешевела сезонная ягода: сколько она сейчас стоит

Автор: Людмила Жукова

В Украине сейчас разгар сезона голубики. Если еще в начале месяца за нее просили "космическую" цену, то сейчас она существенно подешевела.

В нашем материале ниже мы расскажем, почему так случилось.

Сейчас на украинских рынках и еженедельных продуктовых ярмарках цена на голубику обвалилась. В начале месяца за килограмм ягоды на базаре просили 500 гривен, сейчас же нам стало известно, что на ярмарке в Голосеевском районе Киева ее продавали даже по 140 гривен за килограмм.

В чем секрет дешевизны

Украинские фермеры говорят, что на снижение стоимости ягоды повлиял ее хороший урожай и благоприятная погода, которая царила в стране последнюю неделю. Аналитики уверяют, что голубика будет дешеветь еще больше. Сами фермеры увеличивают площадь выращивания этой ягоды, а предложений от поставщиков на рынке становится все больше.

Чем полезна голубика

Голубика улучшает аппетит, укрепляет стенки сосудов и считается отличным противовоспалительным, желчегонным и мочегонным средством. Также голубика препятствует проявлению склероза, защищает от радиоактивного излучения, снижает уровень сахара в крови и помогает при желудочных и сердечных заболеваниях.

Как мы писали ранее, в Украине стартовал сезон арбузов, но цена на них сейчас "кусается".

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