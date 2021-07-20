В Україні рекордно подешевшала сезонна ягода: скільки вона зараз коштує

В Україні зараз розпал сезону лохини. Якщо ще на початку місяця за неї просили "космічну" ціну, то зараз вона істотно подешевшала.

У нашому матеріалі нижче ми розповімо, чому так сталося.

Зараз на українських ринках і щотижневих продуктових ярмарках ціна на лохину обвалилася. На початку місяця за кілограм ягоди на базарі просили 500 гривень, зараз же нам стало відомо, що на ярмарку в Голосіївському районі Києва її продавали навіть по 140 гривень за кілограм.

У чому секрет дешевизни

Українські фермери кажуть, що на зниження вартості ягоди вплинув її хороший урожай і сприятлива погода, яка панувала в країні останній тиждень. Аналітики запевняють, що лохина буде дешевшати ще більше. Самі фермери збільшують площу вирощування цієї ягоди, а пропозицій від постачальників на ринку стає все більше.

Чим корисна лохина

Лохина покращує апетит, зміцнює стінки судин і вважається відмінним протизапальним, жовчогінним і сечогінним засобом. Також лохина перешкоджає прояву склерозу, захищає від радіоактивного випромінювання, знижує рівень цукру в крові та допомагає при шлункових і серцевих захворюваннях.