ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

В Україні розробляють унікальний тест: зможе відрізнити COVID-19 від грипу

П'ятниця 11 вересня 2020 10:47
В Україні розробляють унікальний тест: зможе відрізнити COVID-19 від грипу
В Україні почали розробляти новий тест (Фото: pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Новий український тест дасть можливість виявити у пацієнта до 5-6 різних вірусів

В Україні почали розробляти унікальну тест-систему, яка допоможе відрізнити грип, парагрип від коронавірусу.

Як розповів головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, МОЗ вже направив замовлення на нові тести. Про це він заявив в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Ми тісно співпрацюємо з Інститутом молекулярної біології, і ми з ними сиділи за круглим столом і прийшли до рішення, що сьогодні тест-систем, які діагностують коронавірусну хворобу величезна кількість. Водночас нам потрібно готуватися до сезону, коли до COVID-19 приєднається грип, парагрип та інші 200 грипоподібних захворювань", - розповів головний санітарний лікар.

Він зазначив, що українські вчені розробляють спеціальну тест-систему, яка допоможе визначити до 5-6 вірусів.

"Наші академіки сказали, що вони зроблять тест-систему, яка дозволить нам з одного зразка проявляти чітко – це буде на 5-6 плашок панелей і чітко буде показувати чи це грип, парагрип або коронавірусна хвороба", - додав Віктор Ляшко.

Варто відзначити, що такий тест буде дуже актуальним під час осінньо-зимового сплеску респіраторних захворювань. Лікарі побоюються, що спалах грипу та гострих респіраторних захворювань в поєднанні з пандемією коронавірусу може сильно ускладнити діагностику для медиків.

Раніше ми писали про те, що інфекціоніст зробила невтішний прогноз про зростання захворюваності серед українців на осінь.

А також ми розповідали про те, що в Україні COVID-19 може витіснити інша небезпечна хвороба.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Життя тестыCOVID-19Грип
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся