ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

В Україні разгуляются грозові дощі: які області накриє негода

Середа 15 липня 2020 12:53
В Україні разгуляются грозові дощі: які області накриє негода
Погода в Україні (фото: pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні буде помірно комфортною, але пощастить не всім областям

Погода в Україні у четвер, 16 липня, буде в більшості областей сприятливою, але подекуди температура сильно знизиться. Такий прогноз дали синоптики Українського гідрометцентру і Наталка Діденко.

За словами Діденко, протягом дня в країні +22+27 градусів. А ось в Карпатах місцями можуть бути холодні +8+14. Про це синоптик написала в Facebook.

Без опадів завтра не обійдеться. Дощі з грозами найімовірніше будуть у Вінницькій і Житомирській областях. Вітер західного напрямку, помірний. Але при грозах можуть бути пориви.

У Києві завтра близько +25 градусів, опади малоймовірні. Але до вечора можуть набігти хмари й принести невеликий дощ.

Синоптики Українського гідрометцентру на картах показали, що дощі очікуються завтра лише в західних областях. Сьогоднішня ніч буде прохолодною (+12+16), на Півдні до +18 градусів.

В Україні разгуляются грозові дощі: які області накриє негода

Погода в Україні 16 липня (фото: meteo.gov.ua)

Раніше синоптики розповіли, що в Україну знову повернеться спека. Температура підвищиться по всій країні, а до неділі градусники покажуть вище +30 градусів на південному сході.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Погода
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся