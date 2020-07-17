ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Украине разгуляется стихия: в какие области нагрянут ливни, град и шквалы

Пятница 17 июля 2020 21:41
В Украине разгуляется стихия: в какие области нагрянут ливни, град и шквалы
Погода в Украине (фото: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине на выходных будет свирепствовать в некоторых регионах

Погода в Украине на ближайших выходных, 18 и 19 июля, принесет грозы с ливнями, шквалами и градом в некоторые области. При этом температура воздуха будет комфортной, а местами высокой, хотя до сильной жары не дойдет. Такой прогноз дали в Украинском гидрометцентре, а также синоптик Наталка Диденко.

Так, по данным Укргидрометцентра, разгуляется стихия в западной части страны, а Наталка Диденко пишет, что в субботу, 18 июля, непогода накроет также Житомирскую, Винницкую и Киевскую области.

В остальных областях осадки не предвидятся, а температура воздуха будет на выходных следующей: на Западе, где будут грозы, +23+27, на остальных территориях +26+31.

"На выходных, дожди с грозами охватят всю западную часть Украины. Дожди могут переходить в ливни, возможны с градом и шквалами. Возьмите во внимание этот прогноз! Также осадки могут распространяться до Житомирской, Винницкой, Киевской областей, периодические, локальные. ", - предупредила Наталка Диденко.

В Киеве в субботу и воскресенье осадки маловероятны, днем +26+28, ночью от +15 до +17 градусов.

В Украине разгуляется стихия: в какие области нагрянут ливни, град и шквалыВ Украине разгуляется стихия: в какие области нагрянут ливни, град и шквалы

Погода в Украине на выходных 18 и 19 июля (фото: meteo.gov.ua)

Ранее мы писали, что синоптики показали новые карты погоды на август, и в последний месяц лета ожидается жара и засуха.

Также сообщалось, что изменение климата может освободить древние вирусы и последствия будут непредсказуемы.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Погода
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь