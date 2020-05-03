Существующее ПЦР-тестирование не эффективно: ученые сделали важное заявление

Коронавирус (коллаж: РБК-Украина)

Коронавирус может оставаться в организме человека даже при отрицательном ПЦР-тесте

Коронавирус после выздоровления недостаточно эффективно определяется ПЦР-тестами. Китайские ученые заявили, что это говорит о необходимости поиска других способов проведения тестирования на определение коронавируса после выздоровления.

Как сообщается, специалисты из университета Чунцина исследовали ткани умершей женщины, которую готовили к выписке после отрицательного теста на SARS-CoV-2. Выяснилось, что вирус оставался в ее легких.

Ученые изучили ткани 78-летней женщины, умершей в больнице 14 февраля. Причиной смерти стал сердечно-сосудистый коллапс. Пациентка проходила лечение от пневмонии и других осложнений, вызванных заражением SARS-CoV-2. Ее состояние улучшилось, компьютерная томография не выявила существенных отклонений от нормы, три последовательных ПЦР-теста на COVID-19 оказались отрицательными. Женщину готовили к выписке, но она скоропостижно скончалась. Детали исследования опубликованы в журнале Nature.

Ученые исследовали органы умершей и обнаружили РНК вируса SARS-CoV-2 в легких. Патологические повреждения этого органа отвечали картине коронавирусного заболевания.

"Мы обнаружили остаточный SARS-CoV-2 в легких у пациента, готового к выписке, что повышает вероятность того, что отрицательный результат мазка из носоглотки может не отражать наличие вируса в тканях легких", – пришли к выводу специалисты.

Медики предложили продлить длительность обсервации выписанных пациентов. Также ученые считают эффективным определение РНК SARS-CoV-2 в легочных жидкостях и своевременно проводить повторное медицинское обследование выписанных пациентов, особенно пожилых.

Напомним, что в двух областях Украины за сутки нет новых случаев COVID-19.