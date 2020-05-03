Ученые рассказали, когда будет вакцина от COVID-19: ждать недолго

Коронавирус 2020 - когда ученые создадут вакцину (фото: РБК-Украина)

Вакцина от коронавируса будет разработана в ближайшем будущем

Коронавирус 2020 перестанет нести угрозу в ближайшем будущем, ведь скоро будет готова вакцина. В США планируют испытать 14 вакцин от COVID-19, среди которых отберут лучшие. Об этом информирует NBC.

14 образцов были выбраны из 93 вакцин, которые предоставили 80 фармакологических компаний. В течение следующих двух недель вакцины пройдут тестирование, в результате которого отберут шесть-восемь финальных образцов. В итоге должно остаться около трех действенных препаратов.

Лекарства планируют использовать уже в начале следующего года. Для этого необходимо привлечь максимальное количество экспертов, чтобы ускорить разработку препарата.

"Отметим, что "Операция сверхзвуковая скорость" - проект, целью которого является объединить частные фармацевтические компании, правительственные учреждения и военных, чтобы сократить время разработки вакцины против коронавируса на восемь месяцев", - указано в сообщении.

Напомним, эксперт рассказала, что COVID-19 может пройти повторно у одного и того же человека, поскольку относится к сезонным заболеваниям. А также, что иммунитет начинает формироваться лишь на 10 день.

Мы писали, что эксперт прокомментировала слухи о создании COVID-19 в лаборатории.

А также о том, что ученые рассказали об ощутимом прорыве в борьбе с коронавирусом. Специалисты создали тест на антитела к COVID-19, показывающий результат в течение 10 минут.