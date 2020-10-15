В Украине растет заболеваемость COVID-19: Ляшко назвал причины

Коронавирус в Украине (Фото: РБК-Украина)

Главный санитарный врач Украины отметил, что люди могут самостоятельности снизить рост заболевших

В Украине стремительно растет количество больных с коронавирусом. Но во всех областях идет значительный рост и общее количество инфицированных ежедневно держится на отметке свыше пяти тысяч. В Минздраве считают, что есть объективные объяснения и люди могли бы замедлить темпы, если бы были более ответственными.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко назвал причины роста заболеваемости коронавирусом в Украине. Об этом он рассказал в интервью для издания "НВ".

Причина первая. Специфика циркуляции возбудителя, на которую ничто не может повлиять.

Причина вторая. Сезонность. Возбудитель попадает в сезон гриппоподобных заболеваний, когда создаются условия для циркуляции.

Причина третья. Последствия первого жесткого карантина. Люди после длительного срока пребывания на карантине перестают бояться любой болезни, рискуют и нарушают противоэпидемические правила.

Причина четвертая. Пренебрежение карантинными правилами даже субъектами хозяйствования. Как отметил Виктор Ляшко, в Днепре сильно возросла заболеваемость после празднования Дня города.

"В области регистрировали 89-100 случаев. Отпраздновали, прошло 10 дней, заболеваемость выросла до 300-500 случаев", - объяснил главный санитарный врач.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинский врач Ольга Голубовская заявила о коллапсе из-за коронавируса.

А также рассказывали о том, что украинские врачи прогнозируют увеличение количества заболевших COVID-19 к ноябрю в два раза.