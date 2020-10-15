В Україні зростає захворюваність на COVID-19: Ляшко назвав причини

Коронавірус в Україні (Фото: РБК-Україна)

Головний санітарний лікар України зазначив, що люди можуть самостійності знизити ріст хворих

В Україні стрімко зростає кількість хворих з коронавірусом. Але у всіх областях йде значне зростання й загальна кількість інфікованих щодня тримається на позначці понад п'яти тисяч. У МОЗ вважають, що є об'єктивні пояснення і люди могли б сповільнити темпи, якби були більш відповідальними.

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко назвав причини зростання захворюваності на коронавірус в Україні. Про це він розповів в інтерв'ю для видання "НВ".

Причина перша. Специфіка циркуляції збудника, на яку ніщо не може вплинути.

Причина друга. Сезонність. Збудник потрапляє в сезон грипоподібних захворювань, коли створюються умови для циркуляції.

Причина третя. Наслідки першого жорсткого карантину. Люди після тривалого терміну перебування на карантині перестають боятися будь-якої хвороби, ризикують і порушують протиепідемічні правила.

Причина четверта. Нехтування карантинними правилами навіть суб'єктами господарювання. Як зазначив Віктор Ляшко, у Дніпрі сильно зросла захворюваність після святкування Дня міста.

"В області реєстрували 89-100 випадків. Відсвяткували, пройшло 10 днів, захворюваність зросла до 300-500 випадків", - пояснив головний санітарний лікар.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що український лікар Ольга Голубовська заявила про колапс через коронавірус.

А також розповідали про те, що українські лікарі прогнозують збільшення кількості хворих COVID-19 листопаду у два рази.