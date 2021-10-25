В Украине проверили популярную сладость: оказался просто сахар

Выяснилось, что многие производители не указывают реальный состав лакомства на этикетке. Например, большинство производителей не указывают на зефире процент яблочного пюре, который является основой этого продукта.

Кстати, со сроками хранения тоже проблема. Некоторые указывают, что зефир может сберегаться до шести месяцев, но так быть не должно. ДСТУ рекомендует срок хранения - 2 месяца.

С составом у отечественного зефира - полная беда. Например, у одного бренда в зефире нашли добавку - бензоат натрия. Это недопустимо, ведь это сильный токсин и он убивает микрофлору кишечника.

В глазированный зефир производители не стесняются добавлять заменитель сахара и шоколада, а так быть не должно, ведь эти составляющие намного дешевле привычных.

И самой главной проблемой в зефире оказалась огромная часть сахара, вместо фруктового пюре.