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В Україні перевірили популярну солодкість: виявився просто цукор

Автор: Людмила Жукова

Зефір - одне з найпопулярніших і улюблених солодощів українців, але як виявилося, якісну продукцію ще потрібно пошукати.

Про це повідомляється в сюжеті ТСН.

З'ясувалося, що багато виробників не вказують реальний склад ласощі на етикетці. Наприклад, більшість виробників не вказують на зефір відсоток яблучного пюре, який є основою цього продукту.

До речі, з термінами зберігання теж проблема. Деякі вказують, що зефір може зберігатися до шести місяців, але так бути не повинно. ДСТУ рекомендує термін зберігання - 2 місяці.

Зі складом у вітчизняного зефіру - повна біда. Наприклад, в одного бренду в зефірі знайшли добавку-бензоат натрію. Це неприпустимо, адже це сильний токсин і він вбиває мікрофлору кишечника.

В глазурований зефір виробники не соромляться додавати замінник цукру і шоколаду, а так бути не повинно, адже ці складові набагато дешевше звичних.

І найголовнішою проблемою в зефірі виявилася величезна частина цукру, замість фруктового пюре.

Як ми раніше писали, в Дніпрі чоловікові продали солодощі з "сюрпризом".

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