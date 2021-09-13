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В Украине пронеслась серия страшных смерчей: "пылевой дьявол" (видео)

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Понедельник 13 сентября 2021 10:42
В Украине пронеслась серия страшных смерчей: "пылевой дьявол" (видео) В Украине пронеслись смерчи (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Смерчи в Украине пронеслись на выходные 11 и 12 сентября. Так, например, в Одесской области в селе Кремидовка наблюдалась огромный пыльный вихрь, который еще называют "пылевым дьяволом".

Об этом сообщается в одном из Telegram-каналов Одессы.

Отмечается, что атмосферное явление возникло 12 сентября, за 34 километра от Одессы.

На ролике видно, как пылевой стоп образуется в поле и "соединяет" между собой землю и небо.

Смерч в Запорожской области

Очевидцы заметили также смерч в Запорожской области. Бушевал он в поле, недалеко от села Анно-Опанлинка Мелитопольского района (ранее территория Приазовского района). К счастью, обошлось без пострадавших. Но масштабы стихии впечатляют.

Отметим, что такие торнадо из песка называются часто "пылевым дьяволом". Это выражение обычно используется в англоязычных странах.

Как мы ранее писали, под Тернополем выпал гигантский град размером с пельмени.

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