В Украине произошло землетрясение: появились первые подробности

На Западе Украины регулярно фиксируют несильные землетрясения (иллюстративное фото: canva.com)

В Украине около полуночи в селе Барбово Мукачевского района Закарпатской области произошло землетрясение. Отдел сейсмичности Карпатского региона ИГФ НАН Украины сообщает о зафиксированных подземных толчках магнитудой около 1,8 на глубине 3,7 км.

Об этом говорится на странице Департамента гражданской защиты Львовской облгосадминистрации в Facebook.

"По данным обработки сети сейсмических станций отдела сейсмичности Карпатского региона ИГФ НАН Украины: координаты эпицентра: широта 48,35 гр., долгота 22.76 гр. Магнитуда по длине записи МD = 1,8, класс К = 7,3. Глубина гипоцентра 3,7 km. (+ — 0,0 km). Из населенных пунктов информация не поступала. Информация предоставлена дежурным сейсмостанции "Львов", — говорится в сообщении.

Землетрясение произошло около 00:08 по киевскому времени 2 января. Информации о разрушениях, вызванных сейсмической активностью на территории Закарпатской области, а также о пострадавших нет.

Напомним, 29 декабря Хорватию всколыхнуло мощное землетрясение. Больше всего от подземных толчков пострадал город Петриня, но разрушения произошли и в столице - Загребе. В результате бедствия погибло 6 человек.

Также стало известно, что здание посольства Украины в Загребе немного пострадало от землетрясения.

После этого в среду утром произошли еще три землетрясения. Их мощность составила 4,7, 4,8 и 3,9 балла по шкале Рихтера.