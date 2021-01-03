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В Україні стався землетрус: з'явилися перші подробиці

Неділя 03 січня 2021 11:59
В Україні стався землетрус: з'явилися перші подробиці
На Заході України регулярно фіксують несильні землетруси (колаж: РБК-Україна)
Автор: Анна Кисельова

В Україні близько опівночі в селі Барбово Мукачівського району Закарпатської області стався землетрус. Відділ сейсмічності Карпатського регіону ІГФ НАН України повідомляє про зафіксовані підземні поштовхи магнітудою близько 1,8 на глибині 3,7 км.

Про це йдеться на сторінці Департаменту цивільного захисту Львівської облдержадміністрації в Facebook.

"За даними обробки мережі сейсмічних станцій відділу сейсмічності Карпатського регіону ІГФ НАН України: координати епіцентру: широта 48,35 гр., довгота 22.76 гр. Магнітуда по довжині запису МD=1.8, клас К=7.3. Глибина гіпоцентру 3.7 km. (+ - 0.0 km). З населених пунктів інформація не поступала. Інформація надана черговим сейсмостанції "Львів", — йдеться в повідомленні.

Землетрус стався близько 00:08 за київським часом 2 січня. Інформації про руйнування, викликані сейсмічною активністю на території Закарпатської області, а також про постраждалих немає.

Нагадаємо, 29 грудня Хорватію сколихнув потужний землетрус. Найбільше від підземних поштовхів постраждало місто Петриня, але руйнування сталися і в столиці - Загребі. В результаті лиха загинули 6 осіб.

Також стало відомо, що будівля посольства України в Загребі трохи постраждала від землетрусу.

Після цього в середу вранці сталися ще три землетруси. Їх потужність склала 4,7, 4,8 і 3,9 бала за шкалою Ріхтера.

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