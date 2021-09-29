В Украине прогнозируют увеличение больных COVID-19 до 10 тысяч в день: названа дата

В Украине ожидают всплеск заболеваний коронавирусом. Предполагается, что в октябрекаждый день будет порядка 10 тысяч новых заражений.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

"Текущая волна коронавирусной болезни в Украине продолжит расти. Сейчас количество новых больных, госпитализаций, занятых коек с кислородом и летальных случаев вдвое превышает прошлогодние показатели за аналогичный период. Высоким остается число госпитализированных детей и лиц в возрасте от 18 до 34 лет", - сообщили в Минздраве.

В НАН Украины считают, что ситуация с каждым днем будет ухудшаться. Прогноз выглядит следующим образом:

29 сентября - 5 октября: количество новых случаев каждый составит 8100 - 8326 человек.

6 - 12 октября: 10 002 - 11 599 человек.

На сегодняшний день под ударом коронавируса находится Черновицкая область. Там уже количество коек в больницах сравнялось с пиком заболеваемости 2020 года. Непростая ситуация сейчас также в Харьковской и Луганской областях.

Напомним, что за прошлые сутки, в Украине подтвердили 9666 новых случаев коронавируса. Больше всего новых заражений в Харьковской и Днепропетровской областях.